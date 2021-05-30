Сразу пятеро пострадали в ДТП вблизи Рязани

Пятеро пострадавших при столкновении двух авто... Фото: Иван МАКЕЕВ

В ДТП на 24-м километре автодороги Рязань — Ряжск в Рязанском районе пострадали пять человек. И это не "страшилка", а официальное сообщение пресс-службы регионального УМВД. Это случилось около 15:10 в субботу, 29 мая.

По предварительной информации, 37-летняя автоледи на Skoda Fabia не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Renault Sandero под управлением водителя 1965 года рождения.

Результат столкновения плачевен: сама водительница, а также 12-летний и шестилетний пассажиры были госпитализированы. Кроме того, в лазарете оказалась пассажирка Renault 1965 года рождения. Водитель "француза" отделался легким испугом - он лишь обращался за медицинской помощью.

Напомним, что BMW 520D сбил ограждение, светофор, сооружения переезда и опрокинулся в кювет. Это случилось 29 мая примерно в 01.30 в Ухолове на улице Революции на железнодорожном переезде.

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