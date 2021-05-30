Рязанский водитель решил потягаться с железнодорожниками на переезде

В Ухолове для водителя обошлось все достаточно оптимистично. Фото: Артем КИЛЬКИН

Автомобиль BMW 520D сбил ограждение, светофор, сооружения переезда и опрокинулся в кювет. Это случилось 29 мая примерно в 1.30 в Ухолове на улице Революции на железнодорожном переезде.

В пресс-службе регионального УГИБДД считают, что по предварительной информации, водитель 1961 года рождения не выбрал скорость движения, соответствующую дорожной обстановке.

В результате ДТП водитель автомобиля госпитализирован. Проводится проверка обстоятельств дорожного инцидента.

Напомним, что практически в это же время суток опрокидывание закончилось трагически.

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