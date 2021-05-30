29 мая на рязанском участке трассы М-5 "Урал" погиб мужчина

Водителю Granta повезло больше, чем пассажиру. Фото: архив "КП".

29 мая примерно в 03.30 на 381 км автодороги М-5 Урал оборвалась жизнь 71-летнего мужчины. Региональное УГИБДД делится подробностями.

Водитель 1976 года рождения на Lada Granta по территории Шацкого района ехал в сторону Мордовии. По предварительной информации, он не справился с рулевым управлением - автомобиль одним колесом зацепил обочину, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пассажир автомобиля 1950 г.р. погиб. В настоящий момент проводится проверка.

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