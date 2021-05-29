В воскресенье, 30 мая, на мосту по улице Ленина откроют движение транспорта

30 мая в 12:00 будет открыто движения моста по улице Ленина. Кроме того, будет открыт и пешеходный тротуар, правда, с одной стороны Большого каменного моста (на стороне Политехнического института).

По информации управления транспорта, маршруты №№7, 11, 13, 17, 18, 23, 46, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73,75, 77, 88, 91, 98, 99 возвращаются к старой схеме движения. Но остановки общественного транспорта до окончательной сдачи объекта пока будут находиться на прежних временных местах.

В ближайшее время специалисты должны решить вопрос с контактной линией для возобновления работы троллейбусов.

Полностью работы на мосту завершатся до 31 июля.

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