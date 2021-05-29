Чтобы расследовать ДТП 2015 года, рязанская полиция ищет очевидцев

Следственное управление УМВД по Рязанской области ищет очевидцев смертельного ДТП, которое случилось почти шесть лет назад. Объявление ведомство разместило на своем официальном сайте.

19 октября 2015 года примерно в 03:30 на 65 км автодороги «Шацк – Касимов» столкнулись ВАЗ-219010 и УАЗ-31512. По версии полицейских, 48-летний водитель внедорожника из Пителинского района не справился с управлением.

В результате аварии погиб 22-летний житель Чучковского района, управлявший «Ладой».

Людей, которые могут помочь в расследовании ДТП, просят обращаться по телефону 8(4912) 44-46-48 или по адресу: Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1.

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