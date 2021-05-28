Рязанские единороссы провели общественное обсуждение развития территорий

«В 2022 году будет благоустроено 26 общественных пространств в 12 муниципальных образованиях. В рейтинговом голосовании приняли участие уже более 100 тысяч жителей», – рассказала замминистр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Александра Судакова в ходе своего выступления 27 мая на общественном обсуждении предложений для включения в программу партии, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в части благоустройства территорий.

Она также отметила, что работы, которые запланированы в районах и областном центре на 2021 год, в рамках партпроекта «Городская среда», уже ведутся.

Председатель ТОС «Приокский 2» Марина Жданова отметила, что комплексное благоустройство дворовых территорий – это важно. Однако в год удается отремонтировать малое их количество.

«В прошлом году в рамках региональной программы поддержки местных инициатив мы сделали во дворе многоквартирного дома детскую площадку. Но хороших подъездных путей к ней нет. И если мы смогли собрать средства для софинансирования зоны отдыха, то профинансировать ремонт подъездной дороги мы, к сожалению, не в состоянии», – рассказала она.

Марина Жданова поделилась, что обращалась в различные ведомства и не смогла добиться ремонта или включения дороги в какой-либо перспективный план.

Региональный координатор проекта «Единой России» «Городская среда», депутат Рязанской областной Думы Александр Ачалов заметил, что это стратегический вопрос – при благоустройстве территорий необходимо соединять программы развития различных ведомств. Такая работа уже проводится.

При этом, отметил Александр Ачалов, часто не понятен юридический статус земель внутридворовых территорий и подъездных дорог. Именно из-за этого зачастую объекты не могут включить в программу благоустройства.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются при реализации партпроекта «Городская среда», – это существенный для жителей процент софинансирования дополнительных видов работ. Участники встречи предложили снизить его до 5-10%.

«Мы обратимся с предложением, чтобы в профильном ведомстве рассмотрели такую возможность, а также создали отдельную программу по благоустройству дворов», – ответил Александр Ачалов.

Было отмечено, что из программ благоустройства территорий выпадает частный сектор.

«Муниципальная программа развития окраин требует больших вложений. Если бы она была включена в нацпроект, то это могло бы стать еще одним направлением партпроекта «Городская среда», – считает заместитель начальника управления общественных отношений администрации Рязани Наталья Шалдаева.

По ее словам, в рейтинговое голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году, были включены несколько общественных пространств, расположенных в частном секторе.

«Большое количество жителей Октябрьского района выбрали благоустройство зеленой зоны с прудами между поселками Соколовка и Мирный», – добавила Наталья Шалдаева.

Все предложения, которые были озвучены в ходе общественного обсуждения, будут направлены в Центральный исполнительный комитет партии.

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