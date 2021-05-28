Лиана Сошкина стала первым замминистра здравоохранения.

Первым заместителем министра здравоохранения Рязанской области стала Лиана Амирановна Сошкина. Ранее чиновница исполняла обязанности заместителя министра здравоохранения региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

Сошкина курирует кадровую политику в сфере здравоохранения. В подчинении первого замминистра - отдел государственной службы и кадровой политики, контрольно-ревизионный отдел, отдел по обеспечению деятельности министерства, отдел лицензирования.

Теперь у министра Андрея Прилуцкого два первых заместителя. Кроме Сошкиной еще и Владимир Грачев, который курирует правовое обеспечение, госзакупки, бухучет и так далее.

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