В Рязани состоялась пресс-конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия-За Правду»

Фото партии «Справедливая Россия-За Правду»

25 мая в поддержку Всероссийской конференции «Справедливая Россия-За Правду» лидеры Рязанского регионального отделения партии — председатель совета регионального отделения Сергей Пупков и член Совета Палаты депутатов партии, депутат Рязанской областной Думы Григорий Парсентьев – рассказали о программном законопроекте партии на тему Справедливого базового дохода и ответили на вопросы журналистов.

Как рассказали спикеры, введение Справедливого базового дохода (СБД) для граждан России, начиная с момента их рождения, станет одним из главных программных положений партии на выборах. Законодательная инициатива о СБД была вынесена партией «ЗаПравду» год назад, сейчас законопроект уже начинает рассматриваться в Госдуме в первом чтении.

Введение СБД в стартовой сумме 10 тыс. рублей (индексирующейся соответственно уровню инфляции) станет одной из действенных мер исправления демографической ситуации, ощутимым подспорьем для молодых семей, людей с низким доходом – сейчас за официальной чертой бедности живут 20 млн наших сограждан, и только по Рязанской области, не говоря уже о стране, естественная убыль населения в 2020 году составила 11 тыс. человек.

Около 17 трлн рублей, требующихся на реализацию этого проекта, даст отмена налогового маневра – сумм, которые сейчас экспортеры природных ресурсов возвращают МДФ, в т.ч. сверхдоходы от реализации нефти, а также повышение экспортных пошлин на любое необработанное сырье, вывозимое за пределы РФ. Десятки миллиардов в год может оставлять в бюджете реализация мер антикоррупционного характера в сфере государственных закупок, в частности, отмена ФЗ 223, согласно которому власть дала разрешение на закупки у единственного поставщика – суммы закупок на конкурсной основе могут быть снижены в разы. Наконец, средства совокупного базового дохода, в свою очередь, будут работать внутри экономики России, генерируясь в ВВП и возвращаясь в виде налога и налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

Для апробации этой социальной законодательной инициативы и отлаживания ее механизма предлагается ввести Справедливый базовый доход с 2022 по 2027 гг. при рождении ребенка, после 2027 года – всем жителям Российской Федерации по праву гражданства.

Обоснованием законопроекта является тщательное изучение экспертами – учеными, экономистами, политиками, в т.ч. с изучением опыта других стран: подобные модели успешно реализовывались в ряде государств Персидского залива и европейских державах, в частности, Канаде и Швейцарии, где существенно повлияли, в первую очередь, на повышение уровня образования жителей.

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