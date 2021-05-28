Медика санчасти из Рязани будут судить за взятки на 900 тыс. рублей

Следственный комитет подготовил для передачи в суд уголовное дело против бывшей сотрудницы медицинской санитарной части одного из предприятий. Они обвиняется в получении пяти взяток, в том числе крупном размере.

С 2017 по 2020 годы она в разное время замещала должности главной медицинской сестры, заместителя главного врача и главного врача. В ее полномочия входило ежемесячное распределение поощрительного фонда, что давало ей возможность за вознаграждение быть более благосклонной к отдельным коллегам как по службе, так и при раздаче премий.

«Общая сумма полученных взяток составила почти 900 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Чтобы обеспечить возмещение вреда от преступлений, на автомобиль обвиняемой, который оценили в 830 тыс. рублей, и средства ее расчетного счета (более 130 тыс. рублей) наложили арест.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.