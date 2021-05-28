Бывшему росгвардейцу в Рязани грозит срок вплоть до пожизненного

В Рязани заключили под стражу бывшего сотрудника Росгвардии, который подозревается в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Заседание, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, состоялось 27 мая.
Ареста добивался следователь областного УФСБ по фамилии Лядовский. Свое ходатайство он мотивировал тем, что подследственный:
- подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы;
- имеет действительный заграничный паспорт;
- не проживает по месту регистрации, а по месту фактического проживания не зарегистрирован;
- имея опыт работы в правоохранительных органах, может скрыться, угрожать свидетелям, фальсифицировать доказательства, как-то еще повлиять на ход расследования.
Советский районный суд, как сообщает его пресс-служба, ходатайство удовлетворил, отправив К. под стражу как минимум на ближайшие два месяца – до 25 июля.
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