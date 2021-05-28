Бывшему росгвардейцу в Рязани грозит срок вплоть до пожизненного

В Рязани заключили под стражу бывшего сотрудника Росгвардии, который подозревается в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Заседание, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, состоялось 27 мая.

Ареста добивался следователь областного УФСБ по фамилии Лядовский. Свое ходатайство он мотивировал тем, что подследственный:

- подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы;

- имеет действительный заграничный паспорт;

- не проживает по месту регистрации, а по месту фактического проживания не зарегистрирован;

- имея опыт работы в правоохранительных органах, может скрыться, угрожать свидетелям, фальсифицировать доказательства, как-то еще повлиять на ход расследования.

Советский районный суд, как сообщает его пресс-служба, ходатайство удовлетворил, отправив К. под стражу как минимум на ближайшие два месяца – до 25 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!