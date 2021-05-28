В МЧС прокомментировали пожарную тревогу в Рязанском госуниверситете

Срабатывание пожарной сигнализации в Рязанском госуниверситете утром 28 мая оказалось ложным.
Срабатывание пожарной сигнализации в Рязанском госуниверситете утром 28 мая оказалось ложным. Вероятно, произошел технический сбой. Как пояснили «КП-Рязань» в пресс-службе РГУ, был оперативно эвакуирован весь основной учебный корпус – и старая, и новая часть.
Как отмечают очевидцы, пожарные приехали к зданию довольно быстро, примерно через 5 минут после срабатывания сигнализации. Около 9:30 занятия уже возобновились.
В ГУ МЧС по Рязанской области «КП-Рязань» подтвердили, что на место выезжал пожарный расчет. В результате обследования здания источников возгорания или задымления обнаружено не было.
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