Скончался рязанский ученый-химик, доцент РГУ Евгений Афонькин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 мая скончался доцент кафедры химии РГУ имени Есенина Евгений Владимирович Афонькин. Коллектив университета, а также Рязанский институт развития образования выразили соболезнования родным и близким покойного.

ДОСЬЕ «КП»

Афонькин Евгений Владимирович родился в 1949 году.

В 1971 году окончил Рязанский государственный педагогический институт.

Квалификация - учитель химии с преподаванием на английском языке.

Специальность - химия на английском языке.

Работал на кафедре химии с 1982 года, был председателем экспертной группы по аттестации учителей химии Рязанской области на высшую квалификационную категорию.

Кроме того, Афонькин был председателем предметной комиссии при проведении ЕГЭ по химии на территории Рязанской области.

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