В музее молодежного движения открылась выставка «Лики. Лица»

Работы выполнены в самых разных техниках.

27 мая в «Музее истории молодежного движения» состоялось открытие сборной выставки работ 14 рязанских художников. Картины представленные публике, выполнены в самых различных стилях. Здесь можно увидеть эскизы росписи храмов, портреты современников и даже свободные экспрессивные произведения, посвященные горожанам.

Все эти картины, по мнению кураторов выставки, объединяет «многообразие творческого подхода, манер, стилей в отображении духовного мира человека».

Среди участников выставки - заслуженный художник России Игорь Власов, заслуженный работник культуры Василий Колдин, преподаватель РХУ им. Вагнера Наталья Кобзева, Федя Савельев и другие.

Всего на выставке представлено 50 работ.

Посмотреть выставку можно по адресу: улица Свободы, дом 79. Время работы: Пн, Ср, Пт, Сб с 10:00 до 18:00, Вт, Чт: с 13:00 до 21:00. Вход свободный.

Всего представлено 50 картин.

Портреты кисти Феди Савельева всегда узнаваемы.

Работы крайне разнообразны.

Выставка открылась 27 мая.

Все авторы действующие члены Творческого союза художников России.

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