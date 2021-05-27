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Звезды27 мая 2021 20:59

В музее молодежного движения открылась выставка «Лики. Лица»

На ней представлено 50 работ 14 рязанских художников
Источник:kp.ru
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Работы выполнены в самых разных техниках.

Работы выполнены в самых разных техниках.

27 мая в «Музее истории молодежного движения» состоялось открытие сборной выставки работ 14 рязанских художников. Картины представленные публике, выполнены в самых различных стилях. Здесь можно увидеть эскизы росписи храмов, портреты современников и даже свободные экспрессивные произведения, посвященные горожанам.

Все эти картины, по мнению кураторов выставки, объединяет «многообразие творческого подхода, манер, стилей в отображении духовного мира человека».

Среди участников выставки - заслуженный художник России Игорь Власов, заслуженный работник культуры Василий Колдин, преподаватель РХУ им. Вагнера Наталья Кобзева, Федя Савельев и другие.

Всего на выставке представлено 50 работ.

Посмотреть выставку можно по адресу: улица Свободы, дом 79. Время работы: Пн, Ср, Пт, Сб с 10:00 до 18:00, Вт, Чт: с 13:00 до 21:00. Вход свободный.

Всего представлено 50 картин.

Всего представлено 50 картин.

Портреты кисти Феди Савельева всегда узнаваемы.

Портреты кисти Феди Савельева всегда узнаваемы.

Работы крайне разнообразны.

Работы крайне разнообразны.

Выставка открылась 27 мая.

Выставка открылась 27 мая.

Все авторы действующие члены Творческого союза художников России.

Все авторы действующие члены Творческого союза художников России.

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Культура