Мину времен Великой Отечественной войны обезвредили в Рязанской области

Фото: Росгвардия.

26 мая в Касимовском районе возле озера Долгое местный житель обнаружил ржавый боеприпас. Когда сообщение об этом поступило в дежурную часть Росгвардии, на место выехала группа разминирования рязанского ОМОН.

«Взрывотехники обследовали предмет и установили, что перед ними 50-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Рязанской области.

Как оказалось, снаряд представлял опасность для окружающих, так как содержал взрывчатое вещество. Поэтому с соблюдением всех мер безопасности, его уничтожили накладным зарядом.

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