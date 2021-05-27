В центре Рязани сгорел очередной старинный деревянный дом.

В ночь на 27 мая в управление МЧС поступила информация о пожаре в доме №14 по улице Кудярвцева. Как сообщили позже пожарные, горел многоквартирный жилой дом, частично кирпичный, частично деревянный.

«Огнем поврежден жилой дом. Имеются пострадавшие. Эвакуировано два человека», - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину пожара и устанавливают ущерб. Боролись с огнем 15 человек Государственной противопожарной службы.

Как позже стало известно, во время пожара пострадал пожилой мужчина. Его госпитализировали с отравлением угарным газом.

Что касается дома, то согласно открытым данным, его построили в 1918 году. В действительности эта информация может быть серьезно искажена. По непонятным причинам в Рязани старинные дома постройки конца XIX века причисляют к послереволюционному периоду.

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