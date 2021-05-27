В Рязань поступило 15 автобусов из Москвы

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В Рязань силами МУП «УРТ» транспортировали 15 автобусов из Москвы. Всего по последним договоренностям со столичным правительством областной центр получит 85 единиц подержанной техники. Об этом во время публичного отчета, который оказался отнюдь не публичным, сообщил заместитель главы администрации Рязани.

Вся упомянутые автобусы - марки ЛиАЗ, 2011-2012 годов выпуска. По ним между МУП «УРТ» и ФГУП «Мосгортранс» заключен договор ответственного хранения с последующей передачей в собственность города Рязани.

Напомним, в октябре 2020 года в Рязани поступило 50 автобусов автобусов из Москвы, которые, как уверяют чиновники, вышли на городские маршруты. В то же время из 78 троллейбусов, прибывших в феврале 2020-го, по официальным данным, на линию вышли только 25.