СК заинтересовался нападением собак на ребенка в Новомичуринске

Следственный комитет организовал доследственную проверку после инцидента в Новомичуринске (Рязанской область), где две бездомные собаки напали на ребенка. Информация появилась в соцсетях 25 мая, в самой же записи рассказывалось о событиях 21-го числа.

«Девочка гуляла, они [собаки] налетели на нее, пытались повалить, кусали. Хорошо, было прохладно, ребенок был одет в плотную кофту и джинсы», - поделилась бабушка пострадавшей в местной группе.

По ее словам, на лавочках неподалеку сидели взрослые, но никто не помог. В итоге животных отогнали две девочки-подростка. Женщина заметила, что эта история могла закончиться плачевно. К счастью, ребенок отделался только ссадинами и ушибами.

Ранее сообщалось, что проверку после публикаций в СМИ проводит полиция.

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