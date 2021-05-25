Под Рязанью мотоцикл загорелся после ДТП

Кадр видео из группы vk.com/voditelrzn62

25 мая под Рязанью пользователи соцсетей сняли горящий мотоцикл. Как оказалось, пожар начался после столкновения с легковым автомобилем и барьерным ограждениям. Таковы первые подробности случившегося, озвученные областной Госавтоинспекцией.

«В результате ДТП мотоциклист получил травмы. На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства уточняются», - сообщили в ГИБДД.

Инцидент произошел примерно в 14:50. По словам одного из очевидцев, который зафиксировал последствия ДТП на видео, за несколько мгновений до столкновения мотоцикл пронесся в сторону Солотчи на большой скорости.