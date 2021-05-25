Муж убитой журналистки Жанны Шепляковой действовал в состоянии аффекта

Мужа убитой журналистки Жанны Шепляковой проверят в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского (институт Сербского – Ред.). Об этом «КП-Рязань» сообщил старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Евгений Боканов.

— Обвиняемого в убийстве проверили областной психиатрической больнице, и специалисты признали у него состояние аффекта в момент совершения преступления, — сказал следователь. — Мы решили направить обвиняемого на повторную психологическую экспертизу в Москву. В конце июня ждем результаты экспертизы уже от столичных специалистов.

Жанну Шеплякову убили поздно вечером 15 января 2021 года. Тело журналистки с многочисленными ножевыми ранами обнаружили в ее собственной квартире. Практически сразу стал известен и подозреваемый в убийстве, ее 37-летний муж Алексей - пара несколько месяцев находилась в сложном бракоразводном процессе. На следующий день мужчина пришел в полицию и сдался (читать подробнее).

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