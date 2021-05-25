Мэрия Рязани отреагировала на толпу детей у школы №53

Итоговая аттестация для выпускников девятых классов в школе №53 проходит 24, 25, 27 и 28 мая. Администрация школы решила в экзаменационный период скорректировать режим занятий. Родителей предупредили об изменениях заблаговременно после майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

«Потоки приема детей в школу разведены по времени и по количеству входов, режим занятий оптимизирован. После экзаменов проводится тщательная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств», - заявили чиновники, но не объяснили, почему 24 мая возле школы образовалась огромная толпа младшеклассников.

«С классными руководителями провели инструктаж о встрече учащихся своих классов. Для приема детей организовали дополнительный вход. За каждым закрепили дежурного администратора», - отчеканили в мэрии.

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