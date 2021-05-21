Остановке в Дашково-Песочне поищут инвестора, чтобы ее обустроить

Чтобы оборудовать остановку «Совхоз Тепличный» на улице Зубковой в Рязани, администрации города нужен инвестор. К этому свелся ответ градоначальницы Елены Сорокиной одному из заявителей на личном приеме.

Комиссионное обследование управления транспорта показало, что заняться указанной остановкой в обоих направлениях «возможно и целесообразно». Там работают несколько востребованных маршрутов, поэтому озаботиться безопасностью и комфортом пассажиров было бы, мягко говоря, не лишним.

Помимо остановочного павильона там необходим пешеходный переход с подходами к нему. Соответственно, требуется дополнительное финансирование, которое муниципальные власти, видимо, предоставить не готовы.

«Управлению экономики и цифрового развития было поручено проработать вопрос по привлечению инвестора к обустройству остановки общественного транспорта», - сообщает пресс-служба администрации Рязани.

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