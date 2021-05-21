Рязанцам рассказали о нововведениях при сдаче ЕГЭ

Рязанская область готова к проведению ЕГЭ в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Об этом заявила замминистра образования и молодежной политики региона Ольга Васина.

В 2021 году выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать выпускной экзамен по двум предметам – русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

Выпускники, которые собираются учиться в вузах, сдают ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, впервые в этом году ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям пройдет в электронном виде.

Минимальные баллы для получения аттестата о среднем общем образовании остались без изменений (русский язык – 24), но баллы для поступления в вуз повысились.

Что касается девятиклассников, то в процедуре проведения самих экзаменов для них произошли существенные изменения. Аттестаты об основном общем образовании им выдадут на основании результатов ГИА только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.

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