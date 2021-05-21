Рязанские художники выступили в защиту дома Овсянникова

И выставка, и концерт в поддержку рязанской истории.

В прошлые выходные у исторического дома Овсянникова на улице Семинарской было оживленно. Два рязанских арт-проекта, «Аутентичная Рязань» (координатор Марина Романенко) и «Рязанская Гаражка» (координатор Григорий Грязнов), объединились для уличной выставки в защиту деревянного наследия нашего города. Событие поддержали рязанские музыканты – под ярким солнцем звучали самые разные композиции, даже чикагский блюз под гитару.

Живопись, графика, роспись по ткани, фото, маски… И все произведения гармонично сосуществовали рядом и «дышали» под сенью деревянной резьбы дома Овсянникова. Этот объект культурного наследия регионального значения находится рядом с разрушенным домом сестёр Хвощинских и у него только один целый деревянный «сосед», дом Еропкиной, остальные не выжили... Дом Овсянникова охраняется ВООПИиК, руководители которого во время выставки как раз занимались опиливанием деревьев.

Абсолютно разные стили и направления представили и мэтры, и молодые авторы, и художники-любители, как постоянные участники двух арт-проектов, так и новички. Среди участников – директор Рязанского художественного училища Василий Колдин, живописцы Марина Климанова, Валентин Шунков, Федор Савельев. Свои работы показали авторы проектов - Григорий Грязнов и Марина Романенко, молодые художники Варвара Фокина, Женя Калинина, Анастасия Артфишер и многие другие.

Участие в выставке могли принять все желающие, главное – стремление поддержать защитников аутентичной городской среды, оживить старую улицу. История «нема» без наших голосов. А когда люди говорят на языке искусства – музыки, живописи, тогда культура наших предков переплетается с современной…