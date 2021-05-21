Когда отключат горячую воду? Опубликован график для Рязани на июнь 2021

РМПТС опубликовало график отключений горячего водоснабжения в июне 2021 года. Муниципальное предприятие продолжает профилактические работы и ремонты. Заглянув в таблицу на официальном сайте «Теплосети» (по этой ссылке), можно найти свой адрес и сроки отсутствия горячей воды.

В списке 596 адресов. Это жилые дома, учреждения здравоохранения, образования, культуры, административные здания и другие объекты на более чем 90 улицах.

Июньские отключения начнутся уже с 1-го числа, а последняя «волна» запланирована на 30-е. Самыми массовыми будут до боли знакомые и столь ненавистные двухнедельные отключения (больше 100 адресов каждое) - со 2 по 15 июня, с 16 по 29 июня и с 30 июня по 13 июля.

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