Рязанцы спасли четырех брошенных в лесу щенков, одному еще ищут дом

Из четырех спасенных щенят дом осталось найти одному.

Жители села Агро-Пустынь обнаружили в близлежащем лесу четырех выброшенных на голодную смерть щенков. Неравнодушные люди подобрали выводок, выходили и уже сумели найти дом для трех щенят.

- Уже в который раз какие-то нелюди выбрасывают умирать маленьких щенков в лес, без еды и воды. Прошлой зимой вообще в мешке на снег выбросили. Опять случайно нашли четырех малышей 1,5-2 месяцев возраста. Очень голодных и испытывающих сильную жажду. Неизвестно, сколько они там провели времени, - обратились местные жители в редакцию «КП».

Один из чудом спасшихся щенков все еще ищет свой дом. Милашке уже сделали антигельминтную обработку.

- У нас осталась одна малышка. Очень ласковая крошка с отличным темпераментом и характером! Сильно ориентирована на человека, обожает деток! Она очень грустит без сестрички и братиков, плачет.

Щенок ищет хозяина с добрым сердцем, которому не хватает теплого друга. Заинтересовавшихся просят обращаться по номеру телефона +7 920-965-75-75 (Дмитрий).

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