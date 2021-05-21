Дорогу под Рязанью, где обнаружили мешки с трупами птиц, продезинфицировали

Специалисты Россельхознадзора и ветеринарной станции обнаружили на дороге, ведущей к деревне Сальково Рязанского района мешки с трупами птиц. Указанный участок тут же продезинфицировали, а с трупов птиц взяли пробы биоматериала для «исключения возможности наличия заразных болезней общих для человека и животных».

В настоящее время Россельхознадзор запрашивает информацию для установления виновных лиц в нарушении ветеринарных правил сбора, перевозки и утилизации биологических отходов. Скорее всего виновных привлекут к административной ответственности.

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