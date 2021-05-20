Рязанский гидрометеоцентр опубликовал прогноз погоды на 21-23 мая

Рязанский филиал Росгидромета опубликовал прогноз погоды на пятницу и выходные. 21 мая обещают небольшие кратковременные дожди, а вот в остальные два дня преимущественно без осадков.

В пятницу ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный и западный, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13°С, в светлое время суток +17…+22°С.

В ночь на 22 мая +6…+11°С, днем +17…+22°С. Ветер западный, северо-западный, до 10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В воскресенье, 23 мая, ветер сменится на южный - тоже 10 м/с и порывы до 15 м/с. Станет чуть прохладнее в темное время суток, но чуть теплее днем: +5…+10°С и +19…+24°С соответственно.