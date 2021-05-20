Полиция за час нашла ребенка, пропавшего у водоема в Борках.

В полицию обратилась рязанка, которая сообщила, что около 11 часов вечера пропал ее 12-летний сын. По ее словам, родители вместе с ребенком находились возле водоема в поселке Борки, и в какой-то момент мальчик исчез. Взрослые попытались отыскать ребенка сами, но безуспешно.

Полицейские уточнили у родителей приметы пропавшего ребенка и начали поиски. Патрульные объехали дворы и спортивные площадки, расположенные неподалеку от места исчезновения мальчика, но его нигде не было.

Помогли очевидцы, которые видели похожего ребенка, бегущим по направлению к улице Солнечной. Спустя час поисков патрульные обнаружили 12-летнего мальчика, играющим в одном из дворов на улице Колхозной. Ребенка передали родителям.

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