В одном из дворов Рыбного иномарка сбила ребенка на велосипеде.

Вечером 19 мая в одном из дворов по улице Медицинской в городе Рыбное 34-летняя рязанка за рулем автомобиля Mitsubishi Colt сбила шестилетнего ребенка на велосипеде, сообщает региональное УМВД.

В результате дорожного происшествия ребенку оказали медицинскую помощь.

Полиция проводит проверку.

Всего за минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых шесть человек получили травмы.

Кроме того, в регионе выявили 18 нарушений ПДД, совершенных пешеходами, а 98 нарушений связаны с управлением «тонированным» автомобилем.

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