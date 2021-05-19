Ушел из жизни известный рязанский ученый Эмиль Лайкам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ушел из жизни известный ученый в области автоматизации систем управления в «Сельхозтехнике» Советского Союза, кандидат экономических наук, лауреат Государственных премий, ветеран Великой Отечественной войны Эмиль Львович Лайкам.

Совет ветеранов Железнодорожного района Рязани выражает глубокое соболезнование родным и близким ученого.

Эмиль Лайкам директор в прошлом возглавлял ВНИИМС (ныне - Институт технического обеспечения сельского хозяйства), имеет ряд патентов и научных трудов.

Сын Эмиля Львовича – Константин Лайкам, был депутатом Государственной Думы первого созыва, ученый. В настоящее время является заместителем руководителя Росстата.

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