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Здоровье15 мая 2021 10:40

В Рязани заработали два круглосуточных пункта вакцинации от COVID-19

Их работа в таком режиме продлится, как минимум, до конца лета
Источник:kp.ru
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15 мая в Рязани на железнодорожных вокзалах Рязань-1 и Рязан-2 открылись круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Воспользоваться услугами пунктов смогут, как приехавшие в город на Оке гости, так и пассажиры поездов дальнего следования во время ожидания.

Сообщается также, что вакцинация проводится «Спутником V» бесплатно после предварительного осмотра врачом и анкетирования. Это совместный проект регионального минздрава и больницы «РЖД-медицина».

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