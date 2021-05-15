В Рязани заработали два круглосуточных пункта вакцинации от COVID-19

15 мая в Рязани на железнодорожных вокзалах Рязань-1 и Рязан-2 открылись круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Воспользоваться услугами пунктов смогут, как приехавшие в город на Оке гости, так и пассажиры поездов дальнего следования во время ожидания.

Сообщается также, что вакцинация проводится «Спутником V» бесплатно после предварительного осмотра врачом и анкетирования. Это совместный проект регионального минздрава и больницы «РЖД-медицина».