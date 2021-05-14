В администрации Рязани рассказали в чем задача сотрудников, охраняющих школы

В ответе на официальный запрос «КП-Рязань» в администрации областного центра рассказали, в чем именно заключается главная задача сотрудников ЧОП, охраняющих школы.

В первую очередь, они должны вовремя заметить и спрогнозировать опасность. Также сотрудник обязан принять меры к ее устранению взаимодействуя с правоохранительными органами.

«Задача охранника - обеспечить контроль доступа в школу, в том числе с использованием технических средств: рамки, тревожные кнопки, турникеты, средства связи и видеокамеры. Также нужно исключить проникновение в школу посторонних лиц. В случае необходимости сотрудник обязан оценить ситуацию и принять решение о вызове группы оперативного реагирования Росгвардии» - рассказали в пресс-службе администрации.

Помимо этого нам сообщили, что во всех образовательных учреждениях с работниками проведены дополнительные инструктажи и актуализированы памятки о соблюдении мер антитеррористической защищенности.

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