Через Северную окружную можно будет перейти по мосту

После реконструкции Северной окружной дороги в районе второго борковского карьера появится пешеходный мост. Информация об содержится в тендере, размещенном на едином портале госзакупок.

Помимо, надземного перехода власти планируют уложить асфальт, заменить освещение, обустроить парковку на полсотни автомобилей, организовать тротуары и велодорожки. Цена контракта - 750 миллионов рублей, почти 6 из которых уйдут на разработку проектной документацией. Реконструкцию автомагистрали планируют завершить к ноябрю 2023 года.

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