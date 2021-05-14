В пятницу в Рязани произойдет масштабное отключение холодной воды

14 мая в Рязани отключат холодную воду на десятках улиц, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Причина отключения – обычная для Рязани – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
В пятницу до 13:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Березовая, д. 1, д. 1 корп. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 1 стр. 2;
- ул. Черновицкая, д. 23 корп. 2, д. 25 корп. 2, д. 27, д. 27 корп. 2, д. 27 корп. 3;
- ул. Гоголя, д. 31, д. 31 корп. 1, д. 33, д. 29;
- ул. Сельских Строителей, д. 4г, д. 4д, д. 4ж, д. 4з, д. 5а, д. 5б, д. 5в, д. 6, д. 6 корп. 2, д. 6 корп. 3, д. 6 корп. 4.
В пятницу с 10:00 до 13:00 холодной воды не будет в поселке Мирный по следующим адресам:
- ул. Добролюбова;
- 1-й проезд Добролюбова;
- 3-й проезд Добролюбова;
- 4-й проезд Добролюбова;
- 5-й проезд Добролюбова;
- 6-й проезд Добролюбова;
- ул. Чехова;
- ул. Тюленина;
- ул. Лесная;
- 1-й Лесной тупик;
- 2-й Лесной тупик;
- ул. Шевцовой;
- 1-й проезд Шевцовой;
- ул. Громовой;
- ул. Дорожная с проездами;
- ул. Новоселковская, д. 13, д. 17.
Кроме того, холодной воды до 13:00 не будет по следующим адресам:
- ул. Новопавловская, д. 3, д. 5, д. 7, д. 3б.
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