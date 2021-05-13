В центре Рязани рухнул пешеходный светофор. Фото: ЦУР.

В Рязани на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского рухнул пешеходный светофор. Фотография появилась в социальной сети «Вконтакте».

Позже ЦУР Рязанской области отметил, что светофор оперативно починили.

«Житель Рязани сфотографировал упавший светофор для пешеходов. Причины падения были неизвестны, но светофор требовалось оперативно починить. Сообщение быстро взяли в работу. Спустя непродолжительное время администрация города ответила, что светофор уже в рабочем состоянии», - говорится в сообщении.

Отметим, что еще 12 мая фотография с упавшим в результате мощного порыва ветра светофором гуляла по социальным сетям. Когда конкретно светофор «оперативно починили», не сообщается.

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