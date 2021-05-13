Дирекцию благоустройства в Рязани возглавил Анатолий Топильский

В рязанском МБУ «Дирекция благоустройства города» новый руководитель – Анатолий Топильский. Факт его назначения «КП-Рязань» подтвердили в администрации областного центре. Пока Топильский находится в статусе исполняющего обязанности директора, а сам значится заместителем.

Фактически ДБГ – это главный инструмент городского управления благоустройства для выполнения своих функций, в том числе по уборке улиц и содержанию дорог.

В конце апреля о деятельности ДБГ критически высказался губернатор:

«Я не вижу в работе ДБГ ни системности, ни планов, ни взаимодействия с префектурами», - заявил Николай Любимов.

Выбор в пользу Топильского власти пока не объяснили. Его биография порождает еще больше вопросов. Если верить «Новой газете», 50-летний Анатолий Топильский – военный пенсионер. Некогда работал коммерческим директором УК «Приокская», баллотировался в облдуму от ЛДПР, но не прошел.