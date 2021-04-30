Губернатор раскритиковал Дирекцию благоустройства и потребовал реформ

Губернатор Николай Любимов раскритиковал Дирекцию благоустройства Рязани на своей странице в социальной сети.

«Я поручал до 1 мая привести в порядок после зимы Рязань и другие муниципалитеты. 1 мая еще не наступило, но уже видно, что Дирекция благоустройства не справляется. Я не вижу в работе ДБГ ни системности, ни планов, ни взаимодействия с префектурами. Вижу работу наших горожан, но не всегда работу лиц, ответственных за благоустройство», - заявил Любимов.

По словам главы региона, муниципальной службе благоустройства требуется реформирование.

«Должно быть четкое обоснованное и достижимое планирование, строгий контроль. Я требую провести реформирование отрасли так, чтобы было видно, что и когда будет отремонтировано», - отметил губернатор и поручил зампреду Евгению Беленецкому вместе с мэрией серьезно заняться этим вопросом.

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