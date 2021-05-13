Губернатор Николай Любимов рассказал, как нужно застраивать центр Рязани.

На очередном заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов объяснил, как нужно сохранять исторический облик Рязани.

— Те решения, которые мы принимаем [в отношении исторических поселений], смелые решения, направлены на сохранение исторического облика наших городов, наших поселений. Но они не направлены ни в коем случае на полнейшую тотальную консервацию этого самого облика, недопущение сделать что-либо на наших территориях. Потому что сейчас мы видим [по Рязани], что двигаемся иногда совсем в другую крайность.

По словам Любимова, не должно быть крайностей в виде «не пускать», «не давать», «не строить», «строить точно так, как выглядит соседнее историческое здание».

— Ну так не бывает, время сейчас, собственно говоря, другое. Надо учитывать, что те люди, которые потом будут эти здания покупать... они просто не купят с такими узенькими окошками жилое помещение. Просто не купят, это никому не нужно, — уверен губернатор. — Надо смотреть на современные урбанистические концепции в Москве, других исторических городах нашей страны. Иностранный опыт надо заимствовать. Нужно, чтобы это решение не препятствовало развитию наших городов.

Кроме того, губернатор обмолвился и о домах, которые «мы не спасли».

— Остановить-то можно [застройку], но просто те дома, которые мы не спасли, разрушатся и исчезнут. Самостоятельно, естественным образом, просто сгниют, если это деревянные дома. Или рухнут, если дома каменные. Архитектура должна сочетаться, наши исторические здания должны сочетаться со зданиями новыми, но это не значит, что новые здания должны выглядеть как старые.

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