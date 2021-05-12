Под Рязанью мощный ветер обрушил ель на жилой дом. Фото: Полянское сельское поселение.

Днем 12 мая во время мощного ветра на жилой частный дом рухнуло дерево. Все произошло в селе Поляны Рязанского района. Об этом сообщает сельское поселение.

«В результате происшествия никто из людей не пострадал. Последствия ЧС ликвидируют члены управляющей компании «Водолей» и сельской администрации», - говорится в сообщении.

Ранее управление МЧС предупреждало рязанцев о возможной непогоде с порывами ветра до 18 метров в секунду. В ведомстве предполагали, что дожди и ветер сохранятся до 22 часов 12 мая (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!