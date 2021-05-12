Под Рязанью мощный ветер обрушил ель на жилой дом. Фото: Полянское сельское поселение.
Днем 12 мая во время мощного ветра на жилой частный дом рухнуло дерево. Все произошло в селе Поляны Рязанского района. Об этом сообщает сельское поселение.
«В результате происшествия никто из людей не пострадал. Последствия ЧС ликвидируют члены управляющей компании «Водолей» и сельской администрации», - говорится в сообщении.
Ранее управление МЧС предупреждало рязанцев о возможной непогоде с порывами ветра до 18 метров в секунду. В ведомстве предполагали, что дожди и ветер сохранятся до 22 часов 12 мая (читать подробнее).
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