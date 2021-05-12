На Московском шоссе рязанка на KIA протаранила BMW.

Вечером 11 мая 38-летняя рязанка за рулем автомобиля Kia Stinger ехала по Московскому шоссе со стороны улицы Юбилейной в направлении Народного бульвара. Во время поворота на парковку, женщина не убедилась в безопасности маневра и врезалась в BMW 320.

В результате дорожного происшествия 26-летний водитель BMW, а также предполагаемая виновница аварии обращались за помощью к медикам.

В ДТП пострадали два человека.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых шесть человек получили травмы.

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