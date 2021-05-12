Губернатор Любимов встретился с новым начальником рязанского училища ВДВ. На фото Руслан Евкодимов крайний справа.

Губернатор Николай Любимов встретился с новым начальником рязанского училища ВДВ Русланом Евкодимовым и заместителем командующего воздушно-десантными войсками Анатолием Концевым – бывшим начальником военного вуза.

— Убежден, что наш уникальный, единственный в мире вуз и дальше будет развиваться, — заявил во время встречи Любимов. — Регион гордится тем, что Рязань носит общепризнанное звание столицы ВДВ. Рязанский территориальный гарнизон, который вы также возглавили [обращается к Евкодимову], занимает важное место не только в обеспечении обороноспособности, но и в жизни Рязанской области.

Руслан Евкодимов - выпускник рязанского десантного училища 2001 года. В 2010 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ, в 2021 году – с отличием Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

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