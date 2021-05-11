Зарплаты рязанских главврачей за 2020 год опубликовал минздрав

Светлана Нагибина несколько месяцев была и.о., а в феврале 2020-го ее утвердили главврачом областной психбольницы.

Минздрав Рязанской области опубликовал информацию о среднемесячной зарплате руководителей подведомственных учреждений. Помимо главных врачей в таблице указаны жалования их заместителей и главных бухгалтеров.

Среди главных врачей больше других официально получает руководитель областной психиатрической больницы Светлана Нагибина – в среднем 176 тыс. рублей за месяц. Следом идет Елена Большакова из кожно-венерологического диспансера (почти 160 тыс. рублей). Замыкает тройку со 155 тыс. рублей Марина Муравьева, главный врач противотуберкулезного диспансера. Также в пятерке руководители ОКБ им. Н.А. Семашко и онкологического диспансера – Людмила Сорокина и Михаил Рязанцев.

Самые скромные зарплаты в 2020 году, согласно документу, получали главный врач Старожиловской районной больницы Алексей Сероухов (менее 39 тыс. рублей) и и.о. главного врача Александро-Невской районной больницы Вера Кинякина (44,6 тыс. рублей).