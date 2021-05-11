В Рязанской области прибавилось смертельных случаев коронавируса

11 мая в Рязанской области официально сообщили еще о двух погибших от COVID-19. Информацию опубликовал оперштаб при Правительстве РФ. В общей сложности жертвами коронавируса в регионе признали 475 человек, хотя связанных с этой инфекцией смертей гораздо больше (подробнее).

Новых заражений за сутки зарегистрировали 44. Большинство из них (25) - в Рязани. Первый случай заболевания зафиксирован в селе Преображенка (Кадомский район). Совокупно с начала пандемии в Рязанской области теперь известно о 28302 заболевших.