За неделю выходных 34 рязанца стали жертвами клещей

За минувшую неделю майских выходных в медицинские учреждения Рязанской области обратились 34 человека с жалобами на укусы (присасывания) клещей, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Из них 12 детей.

«Инфекционных заболеваний, передающихся клещами не зарегистрировано», - говорится в сообщении.

По информации санитарных врачей, наиболее вероятными местами нападения клещей являются лес, лесопарковые зоны, дачные участки и кладбища.

Куда обращаться в Рязани, если укусил клещ

Исследование клещей организовано на базе двух лабораторий:

- Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области». Адрес: ул. Островского, 51а. Телефон (4912) 92- 97- 93;

- Областной консультативно-диагностический центр». Адреса: ул. Промышленная, 25. Телефон (4912) 50- 51- 81 и ул. Лермонтова, 5/1. Телефон (4912) 44-49-55.

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