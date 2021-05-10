В Сараевском районе пьяный пенсионер на Renault вылетел в кювет

В ДТП никто не пострадал. Фото: издательство «Пресса».

9 мая в селе Паники Сараевского района Рязанской области произошло ДТП с участием пенсионера из Саратова. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Отмечается, что, по словам сотрудников Госавтоинспекции, 73-летний мужчина, управлявший Renault Logan, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Несмотря на то, что автомобиль вылетел в кювет, обошлось без пострадавших.

Иномарку эвакуировали на спецстоянку, а в отношении нарушителя решается вопрос о лишении его права управления транспортным средством.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!