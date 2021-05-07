На «Красную горку» до рязанских кладбищ пустят дополнительный транспорт

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

9 мая на время праздника «Красная горка» до рязанских кладбищ «Новогражданское», «Новое», «Воскресенское» и «Богородское» планируют запустить дополнительные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Сообщается, что маршруте регулярных перевозок №2 «Рязань-2 – кладбище Богородское» будет увеличено количество автобусов до восьми единиц. В схему движения автобусов №6 «Новоселов, 60 – микрорайон Братиславский» также будут внесены изменения. Маршрут продлят до остановочного пункта «Богородское кладбище» (до 15 часов). Число автобусов планируют увеличить до шести.

Изменения связаны с религиозной традицией посещать в этот день могилы умерших родственников.

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