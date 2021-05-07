Чиновники рассказали, где в Рязани будет виден праздничный салют

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

День Победы 9 мая в Рязани завершится праздничным салютом, который начнется в 22 часа. Всвязи с этим в администрации областного центра рассказали, где горожанам будет комфортнее всего наблюдать это зрелище.

Салют будет хорошо видно в радиусе одного километра с Первомайского проспекта от площади Победы до Троицкого моста, улицы Дзержинского начиная с пересечения с Первомайским проспектом и до улиц Татарской, Типанова и Семена Середы. Хорошо видны «огненные цветы» будут также с Пожарного переулка, улиц МОГЭС, Высоковольтной, Шевченко, 2-й Железнодорожной, Ленинского Комсомола и Пушкина, также с проезда Завражнова, Троллейбусного переулка и переулка 1905 года.

В пресс-службе администрации Рязани напомнили о необходимости использования медицинских масок и соблюдения социальной дистанции.

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