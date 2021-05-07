Касимовцы недовольны новым кладбищем, организованном на болоте

Могилы касимовского кладбища затоплены талой водой.

Жительница Касимова Юлия Курзанова обратилась к властям с жалобой на новое городское кладбище, организованное на болоте. Пост об этом опубликован в группе «Типичный Касимов» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина сетует на то, что согласно санитарным требованиям, захоронения усопших должны производиться в сухую и пористую почву, а также иметь водоупорный слой и систему дренажа.

«Дороги к кладбищу просто нет, приходится бросать машины прям на трассе и идти пешком проваливаясь в грязь. Смотрители, конечно, хорошо знают состояние всех участков, но все равно продолжают выделять места в болоте, грубо нарушая требования Роспотребнадзора», - написала Юлия.

Также она сообщила, что не смотря на то, что места на кладбищах должны выделяться бесплатно, ее все равно потребовали заплатить.

Это не только не эстетично, но и противоречит санитарным требованиям.

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