В ряде домов рязанской Горрощи 5 мая отключат холодную воду

5 мая в Рязани «Водоканал» проведет очередные аварийно-восстановительные работы на водопроводе. Из-за этого с 9:00 до 17:00 в ряде домов не будет холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации.
Отключения произойдут в Горроще - на улицах Ленинского Комсомола и Пушкина. В списке десять адресов:
- ул. Ленинского Комсомола, д. 24, д. 26, д. 28, д. 32, д. 34, д. 34 корп. 1, д. 13 (школа №44);
- ул. Пушкина, д. 43, д. 46, д. 48.
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