График отключений горячей воды на май 2021 года опубликовали в Рязани

МУП «РМПТС» опубликовало график отключений горячей воды в Рязани в мае 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МУП «РМПТС» опубликовало график отключений горячей воды в Рязани в мае 2021 года (доступен по ссылке). В списке 435 адресов, в том числе 369 многоквартирных домов, 40 учреждений образования и здравоохранения, 23 административных здания и одно общежитие.

График предусматривает полтора десятка «окон» различной продолжительности, когда в разных районах будут проводиться ремонты и профилактические работы на объектах теплоснабжения. Первое из таких «окон» – с 4 по 7 мая для ул. Шевченко, 18 (детсад №139), 28, 35 и ул. Высоковольтной, 5/1.

С 10 по 24 мая произойдет первое двухнедельное отключение (максимально допустимый срок) и распространится оно на 10 жилых домов, два детсада и школу в поселке Мехзавода.

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